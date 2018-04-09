Бывший вратарь сборной Украины подвергся нападению тещи

Бывший вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Шовковский стал участником громкого инцидента. Футболист подвергся нападению бывшей тещи.

В воскресенье Александр приехал в дом к бывшей жене Ольге, чтобы поздравить с Пасхой свою дочь. Однако с балкона в Шовковского полетели различные предметы, поле прозвучали несколько выстрелов из травматического пистолета. По счастливой случайности Александр не пострадал.

Александр винит в случившемся свою бывшую тещу Любовь Аленову, которая по словам Шовковского злоупотребляет алкоголем. Женщина не позволила бывшему зятю увидеться с внучкой. Более того, она принялась оскорблять Александра и произвела несколько выстрелов из травматического пистолета.