Выпрыгнувший из горящего ТЦ в Кемерове мальчик начал ходить

Мальчик, выпрыгнувший с 4 этажа торгового центра в Кемерове во время пожара, переведен из общей хирургии в отделение восстановительного лечения.

Как сообщили ТАСС в Областной детской клинической больнице, состояние 11-летнего ребенка оценивается как удовлетворительное с хорошим восстановительным потенциалом.

Он уже сидит и ходит, в отделении мальчик получает комплекс восстановительных процедур, сообщили в больнице.

Этот ребенок решился спрыгнуть с 4 этажа, когда 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" начался страшный пожар. В нем погибли его родители и младшая сестра. Сам мальчик получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, и находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта.

Тогда находившаяся на месте трагедии глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщала, что этот ребенок был самым тяжелым пациентом среди госпитализированных после пожара в "Зимней вишне".

Пока врачи воздерживаются от прогнозов относительно того, сколько времени потребуется на реабилитацию ребенка, но они уверены, что его жизни ничего не угрожает.

Еще один пострадавший — 18-летний молодой человек, который также во время пожара спрыгнул с 4 этажа "Зимней вишни", находится в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. Подгорбунского.

Там рассказал, что пострадавший юноша проходит курс лечения в нейрохирургическом отделении, у него все нормально, лечение идет по плану.

На минувшей неделе молодого человека перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.

В пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей. Расследуется уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходят семь человек. Все они арестованы до 25 мая.