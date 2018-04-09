Генпрокуратура: дела Скрипаля, Березовского и Литвиненко раскручивают по одному сценарию

Лондон ведет кампанию вокруг дела Скрипаля по отработанному антироссийскому сценарию. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Саак Карапетян на брифинге, прямую трансляцию которого ведет телеканал "Россия 24".

Карапетян отметил, что та же схема использовалась, когда Россию бездоказательно обвиняли в мнимом покушении на Бориса Березовского летом 2003 года, а также в отравлении полонием Александра Литвиненко в ноябре 2006 года.

"Во всех трех случаях в качестве субъектов провокаций использовались лица, которые преследовались в РФ за совершение тяжких преступлений и неоднократно выступали с различными заявлениями против российских властей. Таким образом, искусственно создавался ложный мотив для физического уничтожения", — подчеркнул он.

Во всех трех случаях происходил массированный вброс бездоказательных обвинений в применении российскими спецслужбами на территории Великобритании отравляющих веществ, а затем заявлялись требования о применении санкций. Кроме того, во всех трех случаях власти Великобритании отказывались взаимодействовать с Россией, засекречивали ход и результаты расследования. Все это делалось вопреки положениям европейской конвенции о правовой помощи 1959 года.

В свою очередь начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что Генеральная прокуратура России надеется на получение ответа на свой запрос по делу Скрипаля. Но признал, что надежды мало.

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском городе Солсбери без сознания. Выступая в парламенте, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения категорически отвергает. Изначально говорилось, что "Новичок" является очень мощным ядом и его воздействие смертельно для человека. Однако на прошлой неделе Скрипали пришли в себя, начали самостоятельно есть, пить и говорить. А Юлия Скрипаль смогла поговорить со своей двоюродной сестрой Викторией.