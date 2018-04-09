Причину массовой госпитализации школьников под Челябинском установит следствие

Более десяти школьников от 7 до 15 лет были госпитализированы в Нагайбакском районе Челябинской области с жалобами на ухудшение самочувствия. По данному факту возбуждено уголовное дело и начата проверка.

Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по региону, инцидент произошел утром 6 апреля . В лечебное учреждение поступили 13 школьников в возрасте. По данным прокуратуры Нагайбакского района, в настоящее время в больнице остаются двое детей.

Проводятся исследования соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в учебном учреждении. По поручению прокурора области Александра Кондратьева организована проверка обстоятельств массового заболевания учащихся Арсинской средней общеобразовательной школы Нагайбакского района. В помещении школы взяты пробы воды и воздуха.