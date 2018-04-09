Врач вылетела через окно после ДТП с участием скорой в Москве

Четыре человека пострадали в столкновении кроссовера с каретой скорой помощи на востоке Москвы. Камера наблюдения зафиксировала момент серьезного ДТП, в результате которого служебная машина завалилась на бок.

Авария произошла во второй половине дня в минувшее воскресенье, 9 апреля, на пересечении Зеленого проспекта и Перовской улицы. На кадрах видно, что Subaru Forester врезался в левый бок двигавшейся на высокой скорости скорой помощи с включенной "мигалкой" — от удара она завалилась и отлетела в столб, после чего совершила оборот вокруг своей оси. Дымящийся кроссовер остановился на тротуаре.

Прохожие еще до приезда спасателей вернули реанимобиль в исходное положение, но достать из искореженного салона пострадавших — медика, водителя и пациентку — у ни получилось не сразу. Четвертой пострадавшей оказалась врач, сидевшая на переднем месте — после удара она вылетела в окно и сломала обе ноги.

Водитель Subaru и его пассажирка в ДТП не пострадали.

Это уже шестая авария с участием карет скорой помощи в столице за последние полтора месяца.