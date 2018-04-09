Маруан Феллайни может стать игроком "Ливерпуля"

"Ливерпуль" предложил трехлетний контракт бельгийскому полузащитнику Маруану Феллайни. Контракт Феллайни с "Манчестер Юнайтед" истекает в мае, после чего 30-летний футболист станет свободным агентом.

В слугах Феллайни заинтересованы итальянская "Рома" и турецкий "Бешикташ", однако предложение "Ливерпуля" наиболее выгодное. Кроме того, сам Маруан хотел бы вернуться в Ливерпуль, где он прожил несколько лет, будучи футболистом "Эвертона".

Бельгиец марокканского происхождения Маруан Феллайни перешел в "Эветртон" в 2008 году из льежского "Стандарда". После пяти лет выступлений за "Эвертон" Маруан ушел в "Манчестер Юнайтед", проводит свой пятый сезон.