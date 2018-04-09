Радикальный украинец Ляшко решил жениться через 20 лет раздумий

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил журналистам, что, наконец, решил жениться. Его избранница – Росита Сайранен, с которой они уже долгое время живут в так называемом гражданском браке.

"У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы только надумали", – говорит Ляшко и признается, что 20 лет я думал, стоит ли это делать. "Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала", — говорит лидер украинских радикалов.

Как пишет украинский портал "Вести", в Сети пользователи с иронией отнеслись к этому заявлению известного своими скандальными выходками лидера Радикальной партии. В частности, некоторые пишут": Чего только перед выборами не придумаешь".

Олег Ляшко, несмотря на то, что публично демонстрирует образ "рубахи-парня", на самом деле весьма состоятельный политик. Известный коллекционер, он только в Верховной раде он получает две зарплаты, а также хранит наличными полмиллиона долларов.

Кроме того, ранее сообщалось, что за 2017 год Олег Ляшко задекларировал доходы на 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов США), оставив позади президента Украины Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.