Радикальный украинец Ляшко решил жениться через 20 лет раздумий

Радикальный украинец Ляшко решил жениться через 20 лет раздумийЧитайте нас в Telegram
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил журналистам, что, наконец, решил жениться. Его избранница – Росита Сайранен, с которой они уже долгое время живут в так называемом гражданском браке.
"У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы только надумали", – говорит Ляшко и признается, что 20 лет я думал, стоит ли это делать. "Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала", — говорит лидер украинских радикалов.
Как пишет украинский портал "Вести", в Сети пользователи с иронией отнеслись к этому заявлению известного своими скандальными выходками лидера Радикальной партии. В частности, некоторые пишут": Чего только перед выборами не придумаешь".
Олег Ляшко, несмотря на то, что публично демонстрирует образ "рубахи-парня", на самом деле весьма состоятельный политик. Известный коллекционер, он только в Верховной раде он получает две зарплаты, а также хранит наличными полмиллиона долларов.
Кроме того, ранее сообщалось, что за 2017 год Олег Ляшко задекларировал доходы на 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов США), оставив позади президента Украины Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Атака на Хомс: кто виноват
- Рубль резко падает к евро и доллару
- Путин подарил Патриарху уникальное яйцо
- Скрипали сменят имена и спрячутся в США
- Террористы атакуют города Германии
Самое читаемое
-
Камера запечатлела момент убийства силовиками мужчины. Видео
- Очнувшийся Скрипаль заговорил
- В московском метро пассажиру поездом оторвало ноги
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
- Сухогруз, влетевший в особняк за 85 миллионов долларов, шел из России в Саудовскую Аравию. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
Экономика
-
Акции "РусАла" упали вдвое на фоне санкций США
- Почему ФРС не боится обвала рынков?
- Россия готовит ответ на санкции США
- Прокси-война Ирана и саудитов угрожает сделке ОПЕК
- Худшего момента для торговых войн сложно представить
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Британские спецслужбы против морских свинок
- В саратовских Шиханах не нашли химоружия
- Физраствор или формалин: цена ошибки
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Куличи, перезвон и мыльные пузыри: пасхальные выходные в Москве
- Театр Моссовета отмечает 95-летие
- "Московское долголетие": первые результаты
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси