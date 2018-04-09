Генпрокуратура: свидетель против Березовского, живущий в Великобритании, боится за свою жизнь

Владимир Терлюк, дававший показания против Бориса Березовского и его сообщников и живущий сейчас в Великобритании, опасается за свою жизнь. Об этом советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев сообщил на брифинге, прямую трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

По словам Атмоньева, опасения у Терлюка за свою жизнь и безопасность своей семьи возникли после отравления Скрипаля и смерти Николая Глушкова.

"Факт моего нежелания быть лжесвидетелем может негативно отразиться на моем иммиграционном статусе в Великобритании", — процитировал Атмоньев обращение Терлюка, которое опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры.

По словам Атмоньева, Терлюк дал показания, которые изобличали Бориса Березовского и его сообщников. После этого он постоянно подвергался угрозам с их стороны. Кроме того, он рассказал, что с 2006 года по декабрь 2011 года Генеральная прокуратура России направила в МВД Великобритании 39 обращений об обеспечении безопасности Терлюка. К этим запросам прилагались ходатайства о допросах обвиняемого Березовского и его сообщников. Однако МВД Великобритании отказало в организации защиты свидетелей по делу в отношении Березовского.

Николай Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Точная причина его смерти не установлена. В британских СМИ появилась информация о том, что 69-летний экс-менеджер "Аэрофлота" мог умереть в результате неудачной секс-игры со своим 20-летним любовником Денисом.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Британские власти обвинили в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает.