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9 апреля 201812:21

Неадекватный водитель "КамАЗа" протаранил два авто и скрылся с места ДТП на Кубани

YouTube/Кубанские новости

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Камера наблюдения и автомобильный регистратор запечатлели двойную аварию, произошедшую в минувшее воскресенье, 8 апреля, в Краснодаре.

 

Водитель грузовика, двигавшийся с большой скоростью, не справился с управлением и врезался в легковушку, после чего протаранил припаркованную у тротуара фуру.

Виновник ДТП решил не дожидаться прибытия полицейских и незамедлительно скрылся в неизвестном направлении.

 

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

О задержании водителя "КамАЗа" пока не сообщается.

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