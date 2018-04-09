Неадекватный водитель "КамАЗа" протаранил два авто и скрылся с места ДТП на Кубани

Камера наблюдения и автомобильный регистратор запечатлели двойную аварию, произошедшую в минувшее воскресенье, 8 апреля, в Краснодаре.

Водитель грузовика, двигавшийся с большой скоростью, не справился с управлением и врезался в легковушку, после чего протаранил припаркованную у тротуара фуру.

Виновник ДТП решил не дожидаться прибытия полицейских и незамедлительно скрылся в неизвестном направлении.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

О задержании водителя "КамАЗа" пока не сообщается.