Норвежский биатлонист Свендсен завершил карьеру

Норвежский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен объявил о завершении карьеры. Ранее об уходе из большого спорта заявил другой знаменитый норвежец, восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален.

32-летний Свендсен решил закончить выступления, о чем и заявил на специально созванной пресс-конференции. "Я хотел принять участие в Кубке мира в следующем году, но я решил, что стоит завершить карьеру после Олимпийских игр, – цитирует Свендсена "Спорт-Экспресс" – Я решил, что пора заканчивать".

Эмиль Хегле Свендсен четыре раза становился олимпийским чемпионом и 12 раз выигрывал золото чемпионатов мира. Кроме того на счету Свендсена победа в розыгрыше Кубка мира.