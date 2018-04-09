Гендиректор "Саратовских авиалиний" лишился должности

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Катастрофа Ан-148 в Подмосковье 29 минут назад
Гендиректор "Саратовских авиалиний" лишился должностиЧитайте нас в Telegram
Внеочередной совет директоров АО "Саратовские авиалинии" уволил гендиректора компании Алексея Вахромеева. Ранее сертификат эксплуатанта был аннулирован из-за "безответственного отношения" к безопасности полетов.
Как напоминает ТАСС, после февральской катастрофы самолета авиакомпании Ан-148 в компании прошли проверки, по итогам которых глава Росавиации Александр Нерадько предложил гендиректору "Саратовских авиалиний" добровольно подать заявление об аннулировании сертификата.
Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на письмо руководителя ведомства Александра Нерадько генеральному директору авиакомпании Алексею Вахромееву, 15 марта "Саратовские авиалинии" направили в Росавиацию заявку о снятии ограничения сертификата эксплуатанта, введенное ведомством после катастрофы с Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Однако "анализ поданной заявки показывает формальный подход и свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства". Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148-100В регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе.
Нерадько предложил авиакомпании сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности. "Саратовским авиалиниям" принадлежит действующий аэропорт Саратова, работающий с 1931 года.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.
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