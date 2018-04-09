Лавров о химоружии: против России идет колоссальная антикампания

На пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в городе Дума — провокация, передает "Интерфакс".

"У нас уже была возможность комментировать происходящее до того, как это происходящее стало реальностью, и наши военные, находящиеся в САР на земле, не раз предупреждали о готовящейся серьезной провокации, направленной на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан", — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что против РФ разворачивают колоссальную антикампанию в связи с тем, что она якобы покрывает химические атаки режима Асада в Сирии.

"Как мы и предупреждали, последовали сообщения с места событий из пригорода Дамаска в Восточной Гуте, города Дума. Видите, это все стало причиной для раскручивания колоссальной антисирийской кампании, которую сейчас разворачивают и против нас под тем предлогом, что Россия покрывает преступный режим, как они говорят", — добавил глава МИД РФ.