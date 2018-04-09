Водитель "Смарта" снес пешехода на юго-западе Москвы

9 апреля 201813:02
Водитель "Смарта" снес пешехода на юго-западе МосквыЧитайте нас в Telegram
Авария с участим пешехода и легкового автомобиля произошла в субботу, 7 апреля, около станции метро "Коньково" на Профсоюзной улице в Москве.
Водитель "Смарта" не успел своевременно отреагировать на появление женщины, решившей пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу.
В итоге машина выскочила на "зебру" и сбила человека.
О состоянии пострадавшей не сообщается.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Атака на Хомс: кто виноват
- Рубль резко падает к евро и доллару
- Путин подарил Патриарху уникальное яйцо
- Скрипали сменят имена и спрячутся в США
- Террористы атакуют города Германии
Самое читаемое
-
Камера запечатлела момент убийства силовиками мужчины. Видео
- Очнувшийся Скрипаль заговорил
- В московском метро пассажиру поездом оторвало ноги
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
- Сухогруз, влетевший в особняк за 85 миллионов долларов, шел из России в Саудовскую Аравию. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
Экономика
-
Акции "РусАла" упали вдвое на фоне санкций США
- Почему ФРС не боится обвала рынков?
- Россия готовит ответ на санкции США
- Прокси-война Ирана и саудитов угрожает сделке ОПЕК
- Худшего момента для торговых войн сложно представить
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Британские спецслужбы против морских свинок
- В саратовских Шиханах не нашли химоружия
- Физраствор или формалин: цена ошибки
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Куличи, перезвон и мыльные пузыри: пасхальные выходные в Москве
- Театр Моссовета отмечает 95-летие
- "Московское долголетие": первые результаты
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси
Сегодня
Минобороны РФ: удар по Хомсу нанесли ВВС Израиля
3 часа назад
Рубль резко падает к евро и доллару
2 часа назад
Гендиректор "Саратовских авиалиний" лишился должности
24 минуты назад
Туризм: популярные направления на майские праздники
3 часа назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце
4 часа назад
Тонкости раздела бесплатной земли при разводе
13 минут назад
Кирсан Илюмжинов выиграл суд у британского издания
29 минут назад
У бактерий найден новый механизм памяти
1 час назад
Сайт знакомств Tinder используют для игры в слова
2 часа назад
Роспотребнадзор: клещи уже активны
2 часа назад
В Грузии скончалась известная актриса Лейла Абашидзе
3 часа назад
За что наши мультфильмы любят за рубежом
3 часа назад
У севастопольского банка "ВВБ" отозвали лицензию
4 часа назад
Россия готовит ответ на санкции США
4 часа назад
В Аргентине упал легкомоторный самолет, пять человек погибли
10 часов назад
Сирия: боевики "Джейш аль-Ислам" уходят из Думы
13 часов назад
Прощание с актрисой Волчковой пройдет 10 апреля
15 часов назад
"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в пользу "Барселоны"
15 часов назад
Николаевский СИЗО опроверг бунт заключенных
16 часов назад
Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна
17 часов назад
Запад снова разразился фейками и незаконными требованиями
17 часов назад
Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)
06.04.2018 19:57
Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
06.04.2018 19:08
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его
27.03.2018 10:00
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы
22 часа назад
525
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории
03.04.2018 22:50