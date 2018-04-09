Форум "Эндаументы 2018" собрал более 330 участников

Форум "Эндаументы 2018" собрал более 330 участниковЧитайте нас в Telegram
6 апреля в Москве в деловом пространстве Deworkacy прошел второй международный форум "Эндаументы 2018", организованный Благотворительным фондом В. Потанина и Московской школой управления "Сколково". В Форуме приняли участие свыше 330 человек из более чем 50 городов России и зарубежных стран.
В своем приветствии председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что эта уникальная площадка собрала "ведущих российских и зарубежных экспертов, руководителей образовательных и культурных учреждений, представителей органов власти и бизнеса", "всех тех, кто по зову сердца совершает много добрых дел, занимается благотворительной деятельностью, оказывает поддержку российской науке и образованию, культуре и спорту".
Приветствуя аудиторию, ректор Московской школы управления "Сколково" Марат Атнашев подчеркнул, что подобные форумы "позволяют выстраивать горизонтальные связи и создавать структуры, помогающие принимать решения". По его мнению, "именно здесь скрывается самый существенный потенциал".
"Эндаументы — одна из наиболее актуальных тем для нас как для образовательного центра, так и обладателя одного из крупнейших целевых капиталов в России", — подчеркнул Атнашев.
В свою очередь генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева отметила, что для Фонда важна "поддержка передовых людей, новых идей, а также создание площадок, где они могли бы встретиться".
"Надеемся, что форум поможет объединению всех, кто готов развивать эту сложную сферу. В этом году мы предусмотрели сессии со свободным микрофоном, где каждый может принять участие в дискуссии, и формат делового speed dating для получения ответов на волнующие участников вопросы", — сказала Орачева.
"Российские регионы нуждаются в эндаументах, но имеют мало возможностей для их развития, особенно учитывая сокращение ресурсной базы из-за санкций и сжатия финансовых рынков", — с такого не слишком оптимистичного тезиса начала обзор экономического состояния российских регионов директор Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский был, напротив, настроен оптимистично: "Несмотря на экономические проблемы эндаументы как среднесрочные инструменты планирования очень перспективны, и мы в министерстве последовательно отстаиваем их создание. Один из примеров — создание в декабре 2017 года одного из крупнейших эндаументов Российского фонда культуры, с помощью которого предполагается финансировать масштабный гастрольный проект "Русские сезоны".
Об опыте создания эндаумента в частном музее рассказал директор Музея современного искусства и Фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг. Он подчеркнул, что процесс создания целевого капитала долог, и "важны каждые десять рублей". Поэтому он пожелал участникам форума быть скромными и терпеливыми.
Необходимость перехода музеев к новым финансовым моделям и важность использования международного опыта стали темой выступления исполнительного директора ICOM Endowment Fund Бьорна Стенверса.
Динамику развития эндаументов в цифрах за последние десять лет представила Оксана Орачева, подчеркнув, что целевые капиталы постепенно выходят за свои границы и с их помощью реализуются нестандартные проекты. В пример она привела Томск, где благодаря университетскому эндаумент-фонду была запущена программа поддержки городского ботанического сада.
"Сегодня роль эндаументов меняется: это не только накопление и распределение денег, но и существенная часть в работе каждой организации, которая получает определенную свободу в своем развитии", — подчеркнула Орачева.
Она отметила, что существенно меняется и отношение к распределению доходов: если в первые годы средства распределялись на текущую деятельность, зарплату или ремонт, то теперь они тратятся на собственные проекты — стипендии, трэвел-гранты, специальные мероприятия, конференции, научную деятельность (в университетах), реставрация и пополнение коллекций (в музеях).
Директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин рассказал о последних инициативах в сфере регулирования целевых капиталов: "Эндаументы — значимый социальный институт, помогающий некоммерческим организациям быть устойчивыми, что порождает доверие общества и возможность работать "вдолгую". Недавно мы получили предложение Центрального банка, связанное с расширением возможностей инвестирования средств целевого капитала в различные активы. Кроме того, предлагается снять часть жестких ограничений — например, обязательное требование пользоваться услугами управляющей компании в случае, если фонд целевого капитала инвестирует в консервативные инструменты (банковские депозиты и пенсионные фонды). После обсуждения мы, видимо, согласимся с этим предложением и будем готовить соответствующие предложения в законодательство".
Шла речь и о налоговых инициативах, в частности, о возможности для жертвователей присоединить к пожертвованию и сумму налогового вычета, причитающуюся по закону физическим лицам — фактически, о софинансировании государством частных пожертвований. Артем Шадрин напомнил, что льготы для компаний, жертвующих в целевые капиталы, по-прежнему не предусмотрены, хотя Минэкономразвития продолжает работу в этом направлении.
"Крайне важны образовательные программы в сфере целевых капиталов, в частности, инициатива, реализуемая Фондом Потанина "Целевые капиталы: стратегия роста", которая отличается высоким уровнем аудитории и преподавательского состава, — подчеркнул представитель Минэкономразвития. — Это позволяет надеяться на успех и динамику развития рынка целевых капиталов".
Конференция завершилась награждением победителей конкурса Фонда на создание Центров знаний по целевым капиталам.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Атака на Хомс: кто виноват
- Рубль резко падает к евро и доллару
- Путин подарил Патриарху уникальное яйцо
- Генпрокуратура РФ раскрыла, как вела себя Тереза Мэй в прошлом
- Террористы атакуют города Германии
Самое читаемое
-
Камера запечатлела момент убийства силовиками мужчины. Видео
- Очнувшийся Скрипаль заговорил
- В московском метро пассажиру поездом оторвало ноги
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
- Сухогруз, влетевший в особняк за 85 миллионов долларов, шел из России в Саудовскую Аравию. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
Экономика
-
Акции "РусАла" упали вдвое на фоне санкций США
- Почему ФРС не боится обвала рынков?
- Россия готовит ответ на санкции США
- Прокси-война Ирана и саудитов угрожает сделке ОПЕК
- Худшего момента для торговых войн сложно представить
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Британские спецслужбы против морских свинок
- В саратовских Шиханах не нашли химоружия
- Физраствор или формалин: цена ошибки
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Гонщик на BMW заявляет, что не сбивал погибшую женщину
- На земле и в воздухе: тренировка Парада Победы с участием авиации
- Первая полуподземная станция столичного метро почти готова
- В столице стартовал сезон дорожных работ
- Пасхальный фестиваль продлится в Москве до конца недели
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси