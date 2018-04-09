Евро превысил 73, доллар - 60 рублей, рынок акций падает

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,97 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 73,35 рубля. Такая цифра зафиксирована впервые с 16 сентября 2016 года. Курс доллара вырос на 11,86 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 60,03 рубля

По мнению экспертов "Интерфакса", заметное снижение рубля к евро и доллару обусловлено возможным ужесточением антироссийских санкций со стороны США.

Предположительно, в ближайшее время власти США обсудят новые санкции в отношении России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии. Президент США уже заявил, что "за химическую атаку придется заплатить большую цену".

Российский рынок акций также оказался под давлением новых антироссийских санкций со стороны США, обострившейся ситуации в Сирии, а также торгового противостояния США и Китая. В случае обострения этих основных негативных факторов индекс "Московской биржи" может опуститься к отметке 2150 пунктов, а индекс РТС — упасть до 1150 пунктов, прогнозируют аналитики.