Известный рэпер покалечился, упав с новенького байка

Рэпер Скруджи получил открытый перелом, разбившись на своем новеньком Kawasaki Z750.

ДТП произошло на Украине – родине 25-летнего артиста, сообщает телеграм-канал Super и публикует видео происшествия, на котором сам Скруджи рассказывает о происшествии и демонстрирует искалеченную руку. При этом речь его изобилует нецензурными выражениями.

Он уже перенес четыре операции, впереди еще одна. Сообщается, что концерты рэпера перенесены, отложены на неопределенный срок и занятия по боксу.