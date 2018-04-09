"Стадион Калининград" зарегистрирован Росреестром

"Стадион Калининград", на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, был поставлен на кадастровый учет Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром). Таким образом, еще одна из арен чемпионата мира введена в строй.

"Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) информирует о том, что объект, на котором будут проводиться игры чемпионата мира по футболу 2018 года, поставлен на кадастровый учет и на него зарегистрировано право собственности. "Стадион Калининград" отвечает всем требованиями ФИФА для проведения соревнования международного уровня", — сообщает на официальном сайте РОсреестра.

"Стадион Калининград" после чемпионата мира получит название "Арена Балтика". Самый западный из стадионов чемпионата мира сможет принять 35 тысяч зрителей. В Калининграде пройдут матчи: Хорватия — Нигерия, Сербия – Швейцария, Англия – Бельгия, Испания – Марокко.