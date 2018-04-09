Город добра: Пасхальный фестиваль посвятили благотворительности

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Пасха 48 минут назад
Город добра: Пасхальный фестиваль посвятили благотворительностиЧитайте нас в Telegram
Всю эту неделю в Москве будет работать фестиваль "Пасхальный дар". Торговые шале и арт-объекты разместились на 38 площадках по всему городу. Главная тема фестиваля — благотворительность. Кому можно помочь?
Москва в эти дни действительно стала городом добрых дел. Всю неделю на десятках площадках столицы будут проходить ярмарки, мастер-классы, лекции и выставки. Часть выручки будет идти на благотворительность. Именно ей посвящен в этом году фестиваль "Пасхальный дар".
Уже с утра на Профсоюзной улице — это одна из новых фестивальных площадок города — очень много людей, они приходят семьями. Они поделились своими впечатлениями и настроением.
— Мы довольны, что мы здесь рядом живем, и у нас тут такая площадка появилась. Хотелось бы, чтобы это продолжалось, пусть к праздникам — очень здорово!
— Сегодня опять пришли — а мы рядом живем, нам интересно. И очень красиво!
— Мне очень все понравилось!
Выбор мероприятий, которые можно посетить, огромен, и чтобы везде успеть, не стоит откладывать. Тем более что погода по-настоящему весенняя и солнечная. На Тверской бульвар можно и нужно идти не только всей семьей, но и взять с собой питомцев. Там идут занятия по дрессировке.
В Климентовском переулке будет шумно — там установят импровизированную звонницу. Любой желающий может научиться создавать мелодию на билах — уникальных плоских колоколах.
Новый Арбат читает: книжные квесты для детей и встречи с писателями. А вот пространство между Манежной площадью и площадью Революции превратилось в настоящее поле для гольфа. Хотите сыграть со знаменитым актером или певцом? Срочно идите туда.
Весь инвентарь дадут напрокат, для участия нужно лишь перечислить пожертвование через СМС. Действует единый номер и единый городской благотворительный счет. Достаточно просто отправить сообщение со словом "Добро" и суммой на номер 7715. Сегодня, по традиции, фестиваль посетили мэр столицы и Патриарх Кирилл.
"Это замечательная инициатива наших городских властей, я радуюсь тому, что на второй день нашего великого праздника Пасхи имел возможность вместе с Сергеем Собяниным приехать на это место и встретиться с жителями Москвы. Я хотел бы от всего сердца пожелать вам здоровья, мира душевного, помощи Божьей!" — сказал патриарх.
"В этом году мы посвятили фестиваль благотворительности, я хотел сказать слова признательности театрам, артистам, которые проводят благотворительные концерты. Хотел поблагодарить и нашу торговлю — торговые предприятия обязались пять процентов всей своей выручки перечислять на благотворительные нужды", — сказал Сергей Собянин.
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