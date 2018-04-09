Новым тренером "Зенита" может стать аргентинец Бьельса

Известный аргентинский специалист Марсело Бьельса может стать следующим тренером "Зенита", заменив Роберто Манчини. Итальянец склоняется к тому, чтобы возглавить сборную своей страны.

Как сообщают "Невские новости", Марсело Бьельса считается одним из возможных преемников Манчини на посту главного тренера "Зенита". 62-летний Бьельса в настоящее время не связан ни с одним клубом. Кроме того, в "Зените" играют сразу пять аргентинцев, и это обстоятельство может повлиять на выбор руководства клуба.

У себя на родине Бьельса работал с клубами "Ньюэллз Олд Бойз" и "Велес Сарсфилд", а также сборной Аргентины. У Бьельсы есть богатый опыт работы в Европе. Он тренировал испанские "Эспаньол" и "Атлетик", французские "Марсель" и "Лилль", иальянский "Лацио".