Медведев: санкции США - это протекционизм

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Обмен санкциями 40 минут назад
Медведев: санкции США - это протекционизмЧитайте нас в Telegram
США продвигают свои коммерческие интересы по всему миру вопреки сложившимся правилам. Новые санкции Вашингтона против российских компаний неприемлемы и нелегитимны. Москва оставляет за собой право на ответ. Об этом премьер Дмитрий Медведев заявил во время совещания со своими заместителями, передает телеканал "Россия 24".
"Пятничные санкции в отношении нашей страны — это, конечно, еще одно проявление этой протекционистской политики, но и завуалированной еще в эту санкционную обложку", — сказал председатель правительства. "Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права", — сказал Медведев.
Премьер-министр РФ напомнил, что "в минувшую пятницу Минфин США объявил о новых ограничениях в отношении 24 наших граждан и 14 российских компаний". "Как и в предыдущих санкционных действиях, мы видим в этом совершенно очевидную, простую, прагматическую цель — решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи", — заявил глава кабмина.
"Существует политическая обложка, а все эти рассуждения о каких-то плохих русских, которых нужно наказать, не должны заслонять экономической сути, которая состоит в продвижении коммерческих американских интересов по всему миру вопреки действующим торговым правилам, вопреки сложившемуся порядку", — подчеркнул премьер-министр РФ.
По его словам, это помеха нормальной деятельности российских компаний, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют в этом смысле конкуренцию американскому бизнесу.
Председатель российского правительства также напомнил, что Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, "активно выступал за то, чтобы Америка вела протекционистскую политику". "Собственно мы это сейчас и наблюдаем, причем не только в отношении России. Против целого ряда государств вводятся новые пошлины, это касается и Евросоюза — на стальную, на алюминиевую продукцию, в том числе, — а с Китаем вообще назревает прямая торговая война", — отметил Медведев.
Между тем, в Москве еще только анализируют потенциальный ущерб от новых санкций США и готовят шаги для его минимизации.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, новые санкции США — достаточно новое явление, и мы видим первые проявления негативного характера. "Конечно, требуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по максимально возможному исправлению ситуации", передает ТАСС.
"Ситуация с новыми антироссийскими санкциями США — вопиющая с точки зрения и законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся", — сказал Песков.
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