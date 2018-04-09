В Подмосковье вновь задымился полигон "Аннино"

В Подмосковье вновь задымился закрытый полигон твердых бытовых отходов "Аннино".

На свалку приехали сотрудники Минэкологии Московской области. Они зафиксировали три очага задымления. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Рузского округа, для тушения туда отправилась машина с грунтом и строительными отходами. Однако активисты заблокировали въезд на полигон.

По словам главы округа Максима Тарханова, достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет осуществлять совместный контроль за происходящим на полигоне. Он подчеркнул, что работы по ликвидации очага задымления проводить необходимо, "причем как можно раньше".

Полигон "Аннино" функционировал с 1975 года до декабря 2016 года. Сейчас идет подготовка к его рекультивации. Периодически там возникает задымление. Как пояснил Тарханов, свалочный газ при контакте с кислородом возгорается. Бороться с этим можно "перекрытием кислорода с помощью грунта".

В конце марта осложнилась ситуация на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе. Там произошел выброс свалочного газа. После чего около 400 человек обратились за медпомощью. На прошлой неделе туда приехали специалисты из Голландии, которые займутся дегазацией свалки.