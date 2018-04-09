Гол мексиканца Мануэля Негрете признан лучшим в истории чемпионатов мира

ФИФА подвела итоги конкурса "лучший гол в истории чемпионатов мира", проводимого среди болельщиков всего мира. Победил в опросе удар мексиканца Мануэля Негрете в матче чемпионата мира 1986 между сборными Мексики и Болгарии.

Болельщикам были предложены видеозаписи 32 голов, забитых в финальных стадиях чемпионатов мира. Гол мексиканца Мануэля Негрете в ворота сборной Болгарии был признан лучшим. В финале удар Негрете набрал больше голосов, чем гол бразильцам Эдера в ворота сборной СССР на чемпионате мира 1982 года.

Мануэль Негрете пробил по летящему на уровне груди мячу, положив горизонтально корпус, и поразил ворота сборной Болгарии. Позже на стадионе "Ацтека", где проходила встреч, был поставлен памятник этому голу.

https://www.youtube.com/watch?v=jV92Cp4Qmkg