Facebook не стал объяснять причину персональной блокировки страницы Кадырова

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил журналистам, что ведомство получило ответ представителей Facebook на запрос о причине блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Однако ответ – частичный. Facebook объяснил это тем, что Кадыров включен в санкционный список США, однако избирательность этого правила применительно к главе Чечни не пояснил, передает РИА Новости.

Профили Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны в конце декабря 2017 года.

Сам Кадыров, комментируя блокировку его аккаунтом, сообщил, что у него там было больше 4 миллионов подписчиков. Причем, США по подпискам были на третьем месте.

Кадыров тогда рассказал: "Мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю им очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше".

Тем не менее, невзирая на блокировку в Instagram и Facebook, Кадыров был признан самым цитируемым блогером года в России.

Сейчас глава Чечни продолжает активно присутствовать в Инетрнете, но на других ресурсах. В частности, у него есть телеграм-канал. Там Кадыров 9 апреля прокомментировал и события вокруг Telegram и его возможной блокировки.

Он похвалил создателей этого мессенджера, сказал, что сам им активно пользуется. Однако, отметил Кадыров, "во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять".

При этом глава Чечни признался, что "не сторонник блокировки Telegram", но выразил надежду, что "руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей".