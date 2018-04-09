Инвалид с ножом набросился на такси в Благовещенске

Отказ в перевозке послужил причиной конфликта между благовещенским таксистом и инвалидом-колясочником, причем последний в знак несогласия пустил в дело нож. Очевидцы сняли на видео неспешное противостояние мужчин, встретившихся 8 апреля в районе ВДНХ.

Пожилой инвалид, которого местные жители винят в том, что он постоянно бросается под колеса, утверждал, что просто попросил водителя довести его до нужного места, но тот ему отказал. Колясочник счел такое отношение оскорбительным и решил проучить извозчика, но не в судебном порядке — он выхватил нож и начал колоть машину. Всего он нанес шесть ударов, после чего терпение таксиста лопнуло — он тронулся вперед и опрокинул коляску, однако с места происшествия не уехал.

Только после того, как инвалид оказался на асфальте, в конфликт вмешались наблюдавшие за перепалкой прохожие, они же вызвали на место стражей порядка.