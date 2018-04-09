На зеленой ветке московского метро встали поезда

Сбой в движении поездов случился на Замоскворецкой линии столичного метрополитена 9 апреля днем.

Как передает "Интерфакс", в 15 часов 18 минут по московскому времени один поездов на центральном участке "зеленой" ветки в южном направлении стоит без движения в тоннеле. Пассажиров по громкой связи машинист известил, что поезд остановился по техническим причинам.