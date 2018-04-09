Путин и Эрдоган обсудили авиаудар Израиля по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил в 9 апреля в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проблематику сирийского урегулирования.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что политики дали высокую оценку встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса — России, Ирана и Турции. С учетом ее итогов Путин и Эрдоган обменялись мнениями по проблематике сирийского урегулирования и условились продолжить контакты на эту тему.

Ранее сообщалось о том, что два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе Тифор в провинции Хомс в районе Пальмиры. Три ракеты, выпущенные со стороны Средиземного моря, пролетели над территорией Ливана и достигли цели, остальные пять были сбиты.

Погибли 14 военных, в том числе несколько иранских советников, есть раненые. Российские советники не пострадали.

Также некоторые СМИ распространили информацию о химической атаке в сирийском городе Дума, жертвами которой стали около 50 человек.

США обвинили в атаке Россию. По мнению министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, против Дамаска и Москвы развернута колоссальная компания. Ее цель – дискредитировать правительство Сирии, а Россию обвинить в том, что она покрывает преступный режим.