Поезда встали на зеленой ветке метро из-за просадки напряжения

Причиной сбоя в движении поездов на Замоскворецкой линии московского метро стала просадка напряжения.

" Увеличены интервалы движения по всей линии в обоих направлениях из-за просадки напряжения с городской электроснабжающей организации", — сообщается на официальной страничке столичного метрополитена в Twitter.

Ранее в метрополитене сообщали, что на зеленой линии "незначительно увеличены интервалы движения поездов от "Автозаводской" до "Тверской" в обоих направлениях".

Между тем, "Интерфакс" передает, что один из поездов стоял в тоннеле между "Маяковской" и "Тверской" более 15 минут. Аналогичные сообщения оставляют в комментариях на страничке метро в Twitter и другие пассажиры.

"20 минут стою в перегоне, и мне только что в 5 раз сказали про 5 минут", — жалуется Антон Ересковский.

‏ "Больше 20 минут в тоннеле стоим(((", – пишет пользователь Hillary Drive.

‏В метрополитене принесли извинения пассажирам в связи с техническими проблемами, и рекомендовали пользоваться другими линиями и наземным транспортом.