Нападающий Фернандо Торрес решил уйти из "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес принял решение покинуть мадридский "Атлетико" по окончанию сезона. При этом 34-летний футболист не собирается завершать карьеру.

"Это мой последний год в клубе. Это было непростое решение, но в сложившихся обстоятельствах, наверное, лучшее. Но я еще хочу играть где-нибудь еще. Я чувствую себя хорошо", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Торреса. В нынешнем сезоне Фернандо Торрес сыграл за "Атлетико" 34 матча, в которых забил 7 мячей.

Фернандо Торрес является воспитанником клуба. Он выступал за мадридцев с 2001 по 2007 годы, после чего перешел в "Ливерпуль". В дальнейшем он выступал за "Челси" и "Милан", а в 2015 вернулся в "Атлетико".