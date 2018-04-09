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9 апреля 201816:35

Пожар в сауне в Москве повлек эвакуацию 80 человек

Global Look Press

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Восемьдесят человек эвакуировали при пожаре в сауне в четырехэтажном административном здании на северо-востоке Москвы.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал информированный источник в экстренных службах столицы. Собеседник агентства сообщил, что загорелась сауна на втором этаже здания по адресу: улица Малахитовая, дом № 276.

Он подчеркнул, что возгорание удалось потушить при помощи порошковой системы борьбы с огнем.

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