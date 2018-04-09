Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено

9 апреля 201816:40
Движение на зеленой ветке московского метро восстановленоЧитайте нас в Telegram
Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена полностью восстановлено. График движения поездов был нарушен после падения напряжения в электросетях.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки, "комплекс городского хозяйства делает все возможное для нормализации работы подстанции "Раушская", питание устройств метро переведено на резервную схему".
Ранее информагентства передавали, что увеличение интервалов движения поездов на зеленой ветке метро в обоих направлениях вызвано просадкой напряжения с городской электроснабжающей организации. Пассажиров просили пользоваться другими линиями и наземным транспортом.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Сейчас
18:00
Евро впервые с августа 2016 года превысил 75 рублей
Картина дня
-
Израиль атаковал сирийскую авиабазу
- Российские акции ушли в красную зону
- Сирийские врачи опровергли данные о химическом отравлении
- Генпрокуратура РФ раскрыла, как вела себя Тереза Мэй в прошлом
- В Германии расследуют атаку в Мюнстере
Самое читаемое
-
Камера запечатлела момент убийства силовиками мужчины. Видео
- Очнувшийся Скрипаль заговорил
- В московском метро пассажиру поездом оторвало ноги
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
- Сухогруз, влетевший в особняк за 85 миллионов долларов, шел из России в Саудовскую Аравию. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
Экономика
-
Акции "РусАла" упали вдвое на фоне санкций США
- Почему ФРС не боится обвала рынков?
- Россия готовит ответ на санкции США
- Прокси-война Ирана и саудитов угрожает сделке ОПЕК
- Худшего момента для торговых войн сложно представить
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Британские спецслужбы против морских свинок
- В саратовских Шиханах не нашли химоружия
- Физраствор или формалин: цена ошибки
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Гонщик на BMW заявляет, что не сбивал погибшую женщину
- В Параде Победы впервые примут участие истребители Су-57
- Первая полуподземная станция столичного метро почти готова
- В столице стартовал сезон дорожных работ
- Пасхальный фестиваль посвятили благотворительности
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси
Сегодня
Шеф Пентагона пригрозил ударом по Сирии
1 час назад
Как стать миллионером: 9 советов от Уоррена Баффета
3 часа назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце
9 часов назад
Доллар выше 60, евро выше 74: рубль падает все ниже
2 часа назад
В Москве начали строить станцию метро "Ржевская"
24 минуты назад
Трамвай развалился на ходу в Петербурге. Видео
28 минут назад
СМИ: Россия поставила Сирии 40 комплексов "Панцирь"
2 часа назад
Инвалид с ножом набросился на такси в Благовещенске
3 часа назад
Хотите "выжить" в офисе? Помните о самозащите!
3 часа назад
Медведев: санкции США - это протекционизм
3 часа назад
Известный рэпер покалечился, упав с новенького байка
4 часа назад
Тонкости раздела бесплатной земли при разводе
5 часов назад
Слух: Apple перекрасит iPhone 8 в красный
5 часов назад
В России растет число ДТП из-за приезжих водителей
6 часов назад
Сайт знакомств Tinder используют для игры в слова
7 часов назад
Роспотребнадзор: клещи уже активны
7 часов назад
В Грузии скончалась известная актриса Лейла Абашидзе
8 часов назад
Туризм: популярные направления на майские праздники
8 часов назад
За что наши мультфильмы любят за рубежом
8 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его
27.03.2018 10:00
Деревня Тыгыдым: только мы с конем
4 часа назад
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы
08.04.2018 14:50
672
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию
04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории
03.04.2018 22:50