Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена полностью восстановлено. График движения поездов был нарушен после падения напряжения в электросетях.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки, "комплекс городского хозяйства делает все возможное для нормализации работы подстанции "Раушская", питание устройств метро переведено на резервную схему".

Ранее информагентства передавали, что увеличение интервалов движения поездов на зеленой ветке метро в обоих направлениях вызвано просадкой напряжения с городской электроснабжающей организации. Пассажиров просили пользоваться другими линиями и наземным транспортом.

Обстоятельства инцидента выясняются.