Бывший тренер сборной Японии оспорит свое увольнение в суде

За два с небольшим месяца до начала чемпионата мира, Футбольная ассоциация Японии пошла на радикальные меры. Сменился главный тренер национальной сборной. Японский специалист Акира Нисино заменил боснийца Вахида Халилдожича.

В понедельник утром 65-летний Вахид Халилходжич был отправлен в отставку с формулировкой "утрата контакта с командой". Поводом для отставки был ряд неудач японской сборной в товарищеских матчах. Место главного тренера недолго оставалось вакантным. Через несколько часов главным тренером был назначен Акира Нисино, ранее работавший с клубом "Гамба Осака".

Однако Вахид Халилходжич выразил несогласие со своим увольнением и намерен оспорить его в суде. Халилходжич готовит иск к Футбольной ассоциации Японии и намерен получить моральную компенсацию.