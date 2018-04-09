Жестокое обращение с младенцем-отказником в больнице возмутило Интернет

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после появления информации о жестоком обращении медсестры с детьми-отказниками в одной из городских больниц. Поводом стало видео, распространенное в соцсетях и некоторых СМИ. В комментариях говорится, что медсестра швыряет восьмимесячного ребенка во время процедуры ЭКГ.

Эти кадры сделала жительница Новосибирска в детской городской больнице №4: медработник швыряет младенца, как куклу. Автор видео Татьяна Бояршинова лежала в отделении вместе со своим ребенком. С волнением рассказывает, что пострадавшую малышку зовут Юля. От нее отказались родители. Сотрудница больницы пришла в палату делать ЭКГ и зачем-то начала избивать девочку.

- Она подошла, рукой по голове ее, перевернула на кровать, потом шлепки по попе пошли — я это все вижу, и шлепки были слышны в коридоре.

Татьяна показала видео врачам. Говорит, что ей велели все удалить, пригрозили даже уголовным делом. Но женщина все равно обнародовала записи в соцсетях. В одночасье появились сотни репостов, больше тысячи комментариев. После этого родственники долгое время не могли попасть к Татьяне в больницу. Общались с ней лишь по телефону.

- Я спустилась вниз, сказали меня не выпустят, поскольку сегодня не приемный день: якобы там все красят, белят, ремонт и могут принимать только передачи.

Родные Татьяны обратились с вопросами к главному врачу. От ответов руководитель лечебного заведения предпочел уйти.

- Почему не могу попасть к своей снохе? Ее не выпускают и меня не запускают.

- У нас есть распорядок, поэтому все подчиняются распорядку.

Между тем следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"По данным следствиям в 2017 в детскую городскую клиническую больницу №4 из перинатального центра одного из роддомов Новосибирска для прохождения лечения поступил новорожденный ребенок. В апреле 2018 на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования жестоко обращается с этим ребенком", — сообщил Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя Следственного комитета Новосибирской области.

На записи отреагировали и в областном министерстве здравоохранения. По словам чиновников, личность работника уже установлена — это одна из медсестер больницы.

"Мы проводим проверку, мы должны разобраться и понять. Если факты подтвердятся, и медработник, и руководитель учреждения понесут наказание", — заявил Андрей Лиханов, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области.

Ребенок направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет, был ли причинен вред его здоровью.

"Это требует очень точной проверки. Сейчас идет большая волна преследования врачей, и как бы не оказалось, что невиновный человек — вдруг там ничего не было — не попал под раздачу", — объясняет врач-педиатр Алексей Бессмертный.

Горожане говорят, что случаи грубого отношения к детям, которые остались без попечения родителей, в этой больнице бывали и раньше.

- Кормили их так: подкладывали бутылочку, рядом пеленочку, чтобы бутылочка не падала, и уходили. Ребенок сам должен допивать, ему в горло это должно литься. Неизвестно, подавится или нет, выпьет ли он это вообще или нет. Постоянно плачут дети, к ним никто не подходит. Говорят, зачем приучать ребенка к ласке, вы его все равно домой не заберете.

Жители Новосибирска уже создали инициативную группу, которая намерена помочь пострадавшему младенцу. Одна из главных задач — найти для девочки семью.