"Я после вас не сяду": нотариус заставила посетительницу мыть туалет

Нотариус из Тюмени Надежда Абрамкина отказалась вести прием после того, как одна из клиенток воспользовалась туалетом. Пригрозив отменить все консультации, она фактически заставила посетительницу помыть унитаз. Словесную перепалку сняли на видео.

Конфликт произошел утром в субботу, 7 апреля, на улице Пархоменко. Когда Абрамкина пришла на работу, ее на пороге уже ждали несколько человек. Одна из девушек сразу направилась в туалет, что и вызвало гнев у нотариуса, уточняет NashGorod.ru.

"Мойте туалет! Я не буду мыть! Я не буду прием вести! Приема не будет в связи с тем, что туалет грязный. Я после вас не пойду в туалет грязный. Пойдите и вымойте туалет! Я после вас на грязный унитаз садиться не буду", — отчеканила она.

Автор записи уверяет, что Абрамкина довела девушку до слез, притом что туалет был чистым. В конце концов дожидавшаяся своей очереди женщина, устав от криков, ополоснула унитаз водой, после чего нотариус согласилась взяться за работу, предварительно закрыв туалет на ключ.