Боевая авиация США бьет рекорды аварийности

Количество аварийных ситуаций в Военно-воздушных сила США неуклонно растет. Если в 2011 году специалисты зарегистрировали 537 инцидентов, то в 2017 году эта цифра достигла 667. Такие неутешительные для американской авиации выводы делает издание Military Times.

Аналитики особо указывают на увеличение количества серьезных авиационных происшествий класса С. Это когда сумма ущерба колеблется в районе от 50 до 500 тысяч долларов, а кто-то из летного состава получил травмы. С 2013 года таких ситуаций стало больше на 16%. Чаще всего они происходят со штурмовиками A-10 Thunderbolt II и многоцелевыми истребителями F-16.

2018 год также начался для ВВС США неудачно. Только за последние три недели разбились 6 летательных аппаратов, погибло 16 военнослужащих.

Впрочем, американские военные трубят о своих проблемах уже достаточно давно. В ноябре прошлого года глава министерства ВВС Хизер Уилсон заявила, что "кадровый голод" мучает боевую авиацию с каждым годом все сильнее. Не хватает почти две тысячи пилотов. Хотя еще в 2016 году вооруженным силам нужно было всего полторы тысячи новых летчиков. Поэтому сейчас военнослужащие вынуждены работать на износ, добавила министр.

Дефицит в ВВС не только кадровый. В 2016 году американские журналисты выяснили, что далеко не все боевые самолеты Соединенных Штатов вообще могут летать. Так, офицеры одной из авиабаз в Южной Дакоте пожаловались на отвратительное техническое состояние своих самолетов: из 20 стратегических бомбардировщиков B-1 в воздух могут подняться только 9. Да и те уже налетали более 10 тысяч часов. Аналогичная ситуация и в Калифорнии, где из 80 истребителей F-16, меньше половины в боевой готовности.