Рассел Кроу продал на аукционе колесницу и череп динозавра

54-летний актер Рассел Кроу устроил распродажу уникального реквизита, который был задействован в съемках популярных фильмов "Гладиатор", "Хозяин морей" и других. Звезде понадобились деньги, чтобы окончательно урегулировать вопрос с разводом, сообщает Reuters.

Кроу выставил на продажу около 200 костюмов и вещей. Среди них оказались окаменевший череп динозавра, золотые часы, наручники и колесница из "Гладиатора", которая ранее принадлежала Леонардо Ди Каприо.

На продаже ценного реквизита Кроу заработал 2,8 миллиона долларов. По словам актера, значительная часть из них пойдет на покрытие расходов по разводу с бывшей женой австралийца Даниэль Спенсер. Пара разошлась в 2012 году, прожив вместе девять лет.

"Я жду, что бракоразводный процесс завершится одновременно с аукционом. Мы с Даниэль воспитываем двух сыновей, ниакой драмы между нами нет. В том числе, денежной", — заявил Кроу.

У актера и его бывшей жены два сына — 11-летний Теннисон и 14-летний Чарльз.