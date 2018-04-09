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Отравление Скрипаля 31 минута назад

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9 апреля 201818:27

Сергей Лавров: Россия никогда не будет прогибаться под ультиматумы

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Прогибаться под ультиматумы Запада Москва не будет. Это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Россией. В этом абсолютно уверен глава МИД России Сергей Лавров. Он заверил, что Москва даст адекватный ответ на высылку полутора сотен российских дипломатов из 30 стран под надуманным предлогом.

По словам главы российской дипломатии, мы имеем дело с беспрецедентной провокацией, которая не имеет ничего общего с задачей продвижения международного сотрудничества, с задачей выполнения всех договоренностей, которые вытекают из Устава Организации Объединенных Наций. При этом не были выполнены договоренности, которые закреплены в многочисленных международных договорах, включая, конечно же, Венские конвенции о дипломатических сношениях и Конвенцию о запрете химоружия, сообщает "Интерфакс". Сергей Лавров добавил, что российское руководство будет делать все, чтобы защитить безопасность и достоинство граждан страны.

Все эти заявления Сергей Лавров на встрече с теми российскими дипломатами, которые были высланы из западных стран и США.

Лавров добавил, что командировки российских дипломатов были досрочно прекращены. При этом он отметил, что причины досрочного прекращения не имеют ничего общего с теми задачами по налаживанию сотрудничества, которые выполняли российские дипломаты.

Высылка россиян последовала после обвинения Москвы в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. Сначала Великобритания заявила о том, что за отравлением стоит Россия. Против российских же граждан якобы был применен нервно-паралитический газ "Новичок". Однако Москва никогда не разрабатывала такое отравляющее вещество. Более того, Лондон, не предоставив никаких доказательств, начал уничтожать вещественные доказательства своей провокации – сносить дома, в которых, якобы, были отравлены Скрипали, а также кремировали кота Скрипалей и свинок, которые, по идее, должны были первыми отравиться тем самым газом, который применили против их хозяев.

Но Великобритания уговорила ряд стран проявить солидарность с Лондоном. В частности, сам Лондон выслал 23 российских дипломата. США – 60, Украина — 13, Германия, Канада, Польша и Франция — по четыре, Литва, Молдавия и Чехия — по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды — по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония — по одному.

Североатлантический альянс сократил состав российской миссии в Брюсселе с 30 до 20 дипломатических сотрудников. Ни одного кандидата на высылку не смогли найти Новая Зеландия. О нежелании портить отношения с Москвой в отсутствии каких-либо доказательств заявили Болгария и Сербия.

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