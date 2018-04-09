Путин и Меркель договорились продолжить работу в нормандском формате

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Обсуждая совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса, стороны отметили безальтернативность минского комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса и условились продолжить работу в нормандском формате, сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин и Меркель отметили важность соблюдения пасхального перемирия и подтвердили готовность и дальше содействовать работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.

Кроме Украины стороны также обсудили ситуацию в Сирии, а также реализацию крупного проекта в газовой сфере "Северный поток — 2".

Так называемый нормандский формат (Германия, Франция, Россия и Украина) существует с июня 2014 года, когда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили проблемы нормализации обстановки в Донбассе.