Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания

Наземное тестирование российской руки-манипулятора, которая будет установлена на поверхности Международной космической станции (МКС), завершилось и было признано успешным. Об этом сообщил заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (РТК) по робототехнике и роботостроению Игорь Даляев.

Сейчас на МКС используется массивная канадская грузовая рука-манипулятор Canadarm и входящий в её состав гибкий манипулятор Dexter. К отправке в космос готовится европейская "рука" ERA.

"Завершается изготовление лётного образца изделия — специализированной манипуляционной системы "Захват-Э". Первый опытный образец системы уже успешно прошёл наземные испытания", — рассказал Даляев.

Следующий этап предполагает тестирование "руки" в условиях открытого космоса. Разработчики ожидают запуска к МКС нового российского многофункционального лабораторного модуля "Наука", на поверхности которого и установят манипулятор.

Специалисты "Роскосмоса" отмечают, что модуль планируется вывести на орбиту в декабре 2018 года. Вслед за его прибытием на станцию на грузовом корабле "Прогресс" доставят "Захват-Э", и космонавты установят его на внешней поверхности МКС (монтаж адаптера на внешней поверхности модуля будет осуществлён с помощью манипулятора ERA).

Далее начнётся эксперимент по тестированию системы дистанционного управления "захватом". Сидя внутри станции, с помощью ноутбука и джойстика космонавты проведут 30 сеансов управления полуметровой "рукой": схватятся за образец поручня, аналогичного тем, за которые держатся во время передвижения по внешней поверхности станции, а с помощью системы обратной связи экипаж сможет оценить усилия сжатия.

Добавим, что разработка и тестирование руки-манипулятора в космических условиях является частью большого проекта по созданию робота-помощника под названием "Косморобот". Он должен содействовать экипажу при выходах в открытый космос с борта МКС: осматривать внешнюю поверхность станции, переносить грузы, подсвечивать фонарями зону работ, устанавливать и отсоединять оборудование.

"Технические решения, заложенные в "Захват-Э", активно используются при разработке "Косморобота". Результаты эксперимента позволят выявить все нюансы работы наших приводов в орбитальных условиях и учесть их при создании лётных образцов", — пояснил Игорь Даляев.

Для передвижения по поверхности станции у "Косморобота" будет сразу три "руки", которыми он будет цепляться за поручни.

Разработкой робота занимаются ЦНИИ РТК, ракетно-космическая корпорация "Энергия" (разработчик российских космических кораблей и оператор российского сегмента МКС), а также НПО "Андроидная техника" и другие компании, сообщает РИА Новости. Испытания робота-помощника в космосе планируется начать в 2020 году.

Напомним также, что ранее мы рассказывали о роботе-помощнике для экипажа МКС, который оснащён системой искусственного интеллекта. Благодаря наличию "лица", голоса и алгоритмов обучения, он станет полноценным коллегой космонавтов. Между тем к полёту в космос готовится и российский робот-андроид FEDOR.