Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого актера - нового возлюбленного

Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого актера - нового возлюбленногоЧитайте нас в Telegram
Еще недавно по Сети гуляли кадры, как вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина заливала стресс коньяком и рыдает пьяными слезами из-за скандалов последних месяцев.
Помимо того, что до сих пор остается крайне запутанной история с наследством знаменитого актера, подкосила ее и новость о том, что у последнего мужа – бизнесмена Александра Благонравова – якобы все 15 лет их совместной жизни была любовница.
Сама Ирина давала себе слово хотя бы год продержаться без мужчины, но этого ей не удалось. В ее жизни появился молодой возлюбленный – актер Денис Сердюков, который демонстрирует нежные чувства и постоянно дарит ей цветы.
Цывина говорит, что это любовь, которая спасла ее от страшной депрессии, и Денис ее просто спас. Вдова Евстигнеева признается, что готова родить Денису двойню. Более того: она переписала на молодого актера все многомиллионное имущество.
Подруги бьют тревогу, но Ирина говорит, что абсолютно доверяет новому избраннику, потому что видит его поступки.
Имущество, на которое оформлена доверенность, на самом деле весьма серьезное: три квартиры в центре Москвы, одна — на окраине, загородный дом, земельный участок.
Поворот в жизни вдовы Евстигнеева стал предметом обсуждения в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". В студию пришли подруги Цывиной, сама Ирина и ее новый избранник.
Денис Сердюков поясняет, что доверенность на имущество Ирины была сделана лишь для того, чтобы представлять ее интересы в суде, а о том, что она — генеральная, актер узнал позже.
Он заверяет: как только судебные тяжбы закончатся, доверенность будет аннулирована, а пока у него нет юридического права переоформить имущество на себя, тем более что до окончания суда оно находится под арестом.
Чего на самом деле хочет Денис Сердюков, что думает его мать, действительно ли Цывина ждет ребенка от молодого возлюбленного, как ее дети относятся к новому роману матери, и какую страшную тайну о покойном муже открыла вдова Евстигнеева и Благонравова, — в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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