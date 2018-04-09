В Самаре загорелся музей рок-н-ролла

Пожарные подразделения ликвидируют крупное возгорание в двухэтажном здании, расположенном в непосредственной близости от культурно-развлекательного центра "Звезда" в Самаре.

Как передает "Интерфакс", пожар полыхает в здании бывшего боулинг клуба, которое находится на ремонте. В доме также расположен музей рок-н-ролла.

Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, крыша здания объята огнем, вокруг наблюдается сильное задымление.

По данным пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону, пожар угрожает перекинуться на КРЦ "Звезда", поскольку оба здания образуют единый комплекс.

В тушении пламени принимают участие 64 пожарных и 22 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.