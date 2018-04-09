Криштиану Роналду поздравил Хабиба Нурмагомедова с выигрышем чемпионского пояса

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и стал чемпионом UFC. Нурмагомедов – первый российский боец, выигравыший чемпионский пояс.

Известно, что Хабиб Нурмагомедов дружит с капитаном сборной Португалии, нападающим "Реала" Криштиану Роналду. Футболист активно интересовался подготовкой Нурмагомедова к титульному бою и поздравил Хабиба с победой.

"С Криштиану общались и до боя, и после боя. Сначала спрашивал: "А бой вообще будет?" В пятницу у меня еще не было соперника, и каждый час соперники менялись. Пятеро сменилось. Роналду желал удачи. А после боя написал: "Рад, что именно ты стал чемпионом", — приводит слова Хабиба Нурмагомедова "Спорт-Экспресс".