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Годовщина Парада Победы 1 час назад
Парад Победы: какие новинки ждут зрителей?Читайте нас в Telegram
Первая совместная репетиция Парада Победы прошла на полигоне Алабино. К пешим и механизированным колоннам подключилась авиация. В строю сразу несколько новинок, в том числе истребитель пятого поколения Су-57, большинство характеристик которого до сих пор остаются под грифом "секретно".
К пешей и механизированной колоннам уже подключилась авиация. Более 200 боевых машин в небе и на земле, среди которых — новинки вооружения. На Параде Победы зрители увидят их впервые.
Два суперсовременных самолета приковывают к себе все взгляды: истребители пятого поколения Су-57. Их боевые характеристики засекречены, они впервые пролетят над главной площадью страны.
Всего на параде 9 мая в небо поднимут семь десятков вертолетов и самолетов. Новинки российского вооружения зрители увидят не только в небе, но и на брусчатке у стен Кремля.
Новый зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" по огневой мощи не имеет себе равных. Бронеавтомобили "Патруль" и "Тайфун" уже стоят на вооружении Росгвардии. Еще одна премьера предстоящего парада — боевая машина поддержки танков "Терминатор".
"Уникальность машины в том, что ничего подобного в мире нет. То есть, это первая машина в своем роде, с броней танка. Она эффективно борется как с танками, так и с противотанковыми средствами", — говорит старший инженер 47-го военного представительства г. Нижнего Тагила Минобороны РФ Евгений Рыженко.
Угол обстрела — 360 градусов, экипаж — пять человек. Более компактная модель "Терминатор-2" рассчитана уже на трех танкистов. Машина хорошо зарекомендовала себя на учениях "Запад-2017", после чего была принята на вооружение.
Еще в механизированной колонне — танки во главе с "Арматой", самоходные гаубицы, ракетные комплексы "Искандер" и "Ярс". В параде примут участие порядка 120 единиц техники и более 12 тысяч военнослужащих. Среди них и новички: впервые по Красной площади пройдут курсанты Нахимовского военно-морского училища из Севастополя и воспитанники Московского президентского кадетского училища войск Национальной гвардии.
"У нас присутствует волнение, даже в некоторых местах дрожь в ногах. Впервые такое событие, что нам предоставлена честь участвовать в параде", — делится курсант Дмитрий Гутсан.
Здесь, на полигоне в Алабине, пройдет еще 10 репетиций. Потом военные будут оттачивать мастерство уже на Красной площади. Генеральная репетиция намечена на 6 мая.
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