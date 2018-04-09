Российского туриста избили в Индии, приняв за вора

В Индии местный житель жестоко избил российского велотуриста, заночевавшего на его поле. Пострадавший доставлен в больницу со сломанной челюстью и серьезной черепно-мозговой травмой.

44-летний москвич Олег совершал кругосветное путешествие на велосипеде. По дороге в деревню Ширди (популярное место паломничества) его застала гроза, переждать непогоду мужчина решил в палатке. Однако место ночевки обнаружил хозяин поля. Приняв туриста за вора, он избил его факелом. На крики сбежались соседи фермера, которые также приняли участие в избиении.

"Посольство, консульский отдел в Нью-Дели, а также генеральное консульство России в Ченнаи находятся в тесном контакте с туристом, его родственниками, а также с полицией города Хайдарабад", — сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

По словам дипломатов, сейчас пострадавший проходит лечение в государственной больнице Хайдарабада (штат Телангана).