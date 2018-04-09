Конкурс по скоростному питию алкоголя закончился в реанимации

Три молодых человека оказались в реанимации. Они участвовали в конкурсе на скоростное распитие алкоголя в ночном клубе Нарьян-Мара. По условиям конкурса нужно было выпить 750 миллилитров коктейля за минуту.

Среди трех госпитализированных – одна девушка, сообщает РИА Новости. В ненецкую окружную больницу все три участника были доставлены с похожими диагнозами: алкогольное опьянение, кома. После проведения реанимационных мероприятий пострадавшие пришли в себя.

Из ночного клуба полиция изъяла весь алкоголь.