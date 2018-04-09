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9 апреля 201819:34 Артем Потемин

Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора

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Два израильских истребителя F-15 нанесли удар по сирийскому аэродрому Т-4 (Тифор). Как сообщает министерство обороны, ракеты запустили из воздушного пространства Ливана. В общей сложности выпустили 8 боеприпасов. Среди российских специалистов, работающих в Сирии, пострадавших нет. А вот 14 солдат и офицеров правительственных войск САР получили ранения. В Тель-Авиве произошедшее пока не комментируют.

Сирийские ПВО сбили пять из восьми израильских ракет. Таким образом, можно сказать, что комплексы Арабской Республики сработали достаточно эффективно. Ещё несколько лет назад сирийским ПВО перехватывать такие ракеты не удавалось.

Основа системы противовоздушной обороны Сирии сегодня – советские комплексы С-75, С-125 и С-200. Однако, несмотря на рассуждения скептиков о том, что эти образцы давно и безнадежно устарели, на деле они до сих пор со своими прямыми обязанностями справляются. За примерами далеко ходить не надо. 10 февраля 2018 года сирийские ПВО сбили истребитель военно-воздушных сил Израиля. F-16 тогда выпустили ракеты по объектам на территории Сирийской Арабской Республики, после чего незамедлительно последовал ответ. И как бы после инцидента израильтяне не пытались оправдаться: "дескать, машину поразили из-за ошибки экипажа", факт остается фактом — впервые за 35 лет они потеряли боевой самолет. И причиной тому именно сирийская система ПВО. Сегодняшний случай еще раз подтвердил – безнаказанно вторгаться в свое воздушное пространство Дамаск не позволит.

"Что касается эффективности боевой стрельбы, то 5 из 8 — это очень высокий показатель. Стопроцентное поражение целей бывает очень редко. Надо полагать, что если продемонстрирована была такая эффективность ведения боевых стрельб, то в принципе, все элементы ПВО Сирии отработали достаточно эффективно", — оценивает противовоздушные системы Дамаска военный эксперт Михаил Ходаренок.

Кстати, за последние несколько лет элементы сирийской ПВО были модернизированы, а военнослужащие Арабской Республики прошли дополнительную подготовку при участии российских специалистов. Так что для того, чтобы вновь спустя всего два месяца атаковать Сирию с воздуха, у Израиля вместе с толикой смелости должна была присутствовать и львиная доля безрассудства. К тому же, если атака была спланирована с территории третьего государства.

"Я думаю, что никакой договоренности с Ливаном не было. Во-первых, у Ливана и нет такой системы обороны, которая могла бы на равных сражаться с израильскими F-15. И во-вторых, можно не сомневаться, что этот боевой вылет был соответствующе подготовлен, то есть – организованна разведка, РЭБ, поставлены помехи всем средствам обнаружения и поражения вероятного противника, чтобы это вылет закончился успешно", — продолжает Михаил Ходаренок.

Истребители F-15, действительно, стоят на вооружении израильской армии, как, кстати, и еще нескольких стран. Другой вопрос – средства поражения – управляемые ракеты, которые должны были долететь как минимум от границы Ливана до авиабазы Т-4, а это около 100 километров. У ВВС Израиля подобного оружия нет, уверены эксперты. Зато есть других.

"Единственное государство, которое последнее время пользовалось воздушным пространством Ливана – это США. Удары крылатых ракет по Шайрату как раз проходили через территорию Ливана. И при этом Ливан не возмущался. Скорее всего, это были американские самолеты F-15E Strike Eagle – это истребители-бомбардировщики, которые несли на своих подвесках крылатые ракеты класса "воздух-земля", — предполагает военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Маршрут полета крылатых ракет – тоже, наверняка, был тщательно проработан. Главное было – не попасть в зону ответственности российских комплексов ПВО, которые отвечают за мирное небо над базами Хмеймим и Тартус.

"Все знают, что эти объекты атаковать нельзя. Эти объекты никто и не атакует. Иначе наши средства обеспечат не только безопасность, но и нейтрализацию угрозы", — напомнил о возможных последствиях необдуманных действий военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

На базе Т-4 также несли службу комплексы "Панцирь" российского производства. Эта система позволяет моментально обнаруживать цели еще на подлете к объекту и сбивать их. Причем обойти такую защиту вряд ли получится даже самым современным средствам поражения.

"Скорее всего, на этих самолетах были применены крылатые ракеты нового поколения JASSM. У них радиус действия порядка 360 километров. Данные ракеты крылатые сделаны по технологии stealth. То есть они исключают свою заметность на достаточно большом расстоянии, развивают скорость порядка тысячи километров в час. При этом совершая, так называемый, низкопрофильный полет", — добавляет Алексей Леонков.

Так что, если это версия подтвердится, разработчикам ракет JASSM, наверняка придется вновь взяться за работу и пересмотреть свой подход к той же технологии stealth. А тем, кто в очередной раз решится ударить по Сирии с воздуха, стоит задуматься: смогут ли они? Пока же и США, и Израиль свое участие в атаке на авиабазу Т-4 категорически отвергают.

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