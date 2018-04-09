Сезонная аллергия: есть ли спасение?

Столица — в ожидании сезонного всплеска аллергии. Тысячи москвичей уже почувствовали неприятные симптомы, однако, по прогнозам врачей, настоящее обострение еще впереди. Оно начнется уже со дня на день. Что поможет в борьбе с этой "чумой мегаполисов"?

На деревьях только-только набухают первые почки, но весеннее пробуждение природы совсем не радует как минимум треть москвичей. Аллергики уже почувствовали пыльцу в воздухе.

— У тебя не просто отекает нос — еще чешутся глаза, может чесаться кожа!

Бесконечное чихание, конъюнктивит, высыпания на коже и даже приступы удушья могут мучить горожан в период цветения растений. Сейчас главные источники аллергенов — ольха и орешник. Шесть баллов по 10-балльной шкале, но уже в среду концентрация пыльцы достигнет максимума.

Кто следит за уровнем аллергенов в воздухе, и доступна ли эта информация обычным горожанам? Почему поллиноз все чаще вызывает пищевую аллергию, а самостоятельное лечение по советам рекламы — прямой путь к бронхиальной астме?

"Это может приводить к прогрессированию заболевания из года в год, симптомы будет утяжеляться, то есть, от легких проявлений ринита они будут становиться более тяжелыми", — говорит врач-аллерголог.

Как и когда правильно начинать лечение от этого сезонного бедствия, и как действует инновационный препарат российских ученых, который поможет остановить эпидемию? Обо всем подробно — в специальном репортаже, в вечернем выпуске "Вестей".