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9 апреля 201819:37 Варвара Невская

А была ли химатака: Запад повелся на очередное липовое видео от "Белых касок"

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Вечером 9 апреля пройдет экстренное заседание Совбеза ООН. Оно созвано по требованию России в связи с угрозами миру и международной безопасности. Участники обсудят ситуацию в Сирии. Ранее в Сети появились сообщения об атаке с использованием химоружия в Восточной Гуте. Западные страны обвинили в этом Дамаск. В МИД Сирии информацию о химатаке отрицают и подчеркивают, что каждый раз, когда армия делает успехи в борьбе с террористами, появляются вбросы о применении химоружия.

Обвинения в адрес Дамаска основываются на ролике от организации "Белые каски", несмотря на то, что ее волонтеры известны постановочными съемками. Впрочем, Западу испорченная репутация активистов нисколько не мешает. Содержанию ролика верят даже при отсутствии доказательств, хотя уже обнаружены некие несоответствия в видео.

Нам уже показывали подобные душераздирающие кадры и раньше — из Хан-Шейхуна, Азаса и Алеппо. Теперь шокирующие видеоролики сняты в сирийской Думе Восточной Гуты. Истошно кричащего грудного ребенка группа якобы медиков в хорошо знакомых зрителю белых касках спасает от последствий якобы химической атаки, применяя при этом крайне странные средства.

Один из мужчин впрыскивает ребенку неизвестное вещество с помощью аэрозольного ингалятора, которые в принципе не используются в педиатрии для детей младшего возраста, так как могут вызвать удушье. После чего грудничка несколько раз с силой хлопают по спине. Все, реанимационные меры закончены. Баллончик и шлепки по спине: неужели этого достаточно, чтобы спасти младенца от действия смертельного газа, как утверждается в описании к видео? Конечно, нет, потому что само видео, как и предыдущие десятки видео "Белых касок", не более чем липа и дешевая провокация. А все эти люди, гордо называющие себя "повстанцами", не более чем боевики или их сообщники.

"Качество постановки этих провокаций в значительной степени очень низкое. То, что часть людей перетекает из террористических группировок в организацию "Белые каски" и обратно, это не секрет. Есть многочисленные фото- и видеосвидетельства, когда боевики тесно взаимодействуют с организацией "Белые каски". Есть фотографии людей, которые в одно время прикидываются работниками спасательных служб, а в другое время ходят с пулеметами и ПЗРК. Но на Западе эти факты принципиально не замечают", — объясняет военный эксперт Борис Рожин.

И если раньше "Белые каски" указывали точное название химического вещества (как правило, в их отчетах фигурировали хлор и зарин), то после серии громких разоблачений он стали использовать формулировку "смертоносный ядовитый газ". При этом отсутствие специального снаряжение при работе в зоне того самого смертоносного ядовитого газового облака остается неизменным. "Белые каски" то ли принципиально не используют противогазы и защитные костюмы, то ли они бессмертные.

С другой стороны, стоит понимать, что "Белые каски" — это инструмент, в первую очередь созданный для того, чтобы оправдывать в дальнейшем те или иные шаги западных стран. Ведь никто не забыл, как опираясь на одни лишь фото, Трамп отправил в Сирию более 59 крылатых ракет "Томагавк".

"В принципе, у коллективного Запада, у Соединенных Штатов нет большого количества инструментов, чтобы выстраивать ситуацию под себя. "Белые каски" — это организация, которая не стесняется выдавать белое за черное, черное за белое — для них это обычная история. Естественно, такими инструментами Соединенные Штаты бросаться не хотят, поэтому они их используют до сих пор", — рассказывает Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры.

По данным "Белых касок", жертвами химической атаки, нанесенной военными силами президента Ассада, уже стали более 75 человек. Несколько тысяч числятся пострадавшими. Цифры внушительные, но лишь для тех, кто не понимает, что применение химического оружия в Думе (даже если предположить, что оно уничтожено не полностью, хотя факты говорят об обратном) — абсолютно ненужная мера. Ведь последние непримиримые боевики группировки "Джейш аль-Ислам" и так согласились добровольно покинуть город.

"Нет предпосылок для этого, нет причин. Ну, я понимаю, если бы мы в Восточной Гуте проигрывали, если бы действительно ситуация была бы упущена, и последним шансом повлиять хоть как-то было бы применение химического оружия. А тут, прошу прощения, на 100% зачищена без какого-либо химоружия. Боевики и так сдались. То есть это просто нелогично. Но логично, что химоружие было применено боевиками (если оно вообще было применено), чтобы посеять панику, чтобы создать очередной прецедент для удара", — объясняет Аббас Джума, корреспондент газеты "Комсомольская правда".

Конечно, Вашингтону непросто принять тот факт, что столь ненавистный Западу законный президент Сирии с успехом зачищает свои территории от боевиков с минимальным количеством жертв среди гражданского населения. Подобные дешевые провокации в качестве попытки смазать эффект от успешных военных операций армии Ассада пока еще привлекают внимание и способны создать общественный резонанс. Однако веры в эти сказки у обычных людей по всему миру с каждым новым видео становится все меньше.

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