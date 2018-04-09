Калининградская область ожидает еще шесть тысяч переселенцев

В течение трёх лет в Калининградскую область может приехать 6 тысяч переселенцев. Об этом сообщили в Министерстве по муниципальному развитию и внутренней политике.

Столько людей планируют принять благодаря региональной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Она реализуется уже более 10 лет. За это время в регион из других государств приехали более сорока тысяч человек.