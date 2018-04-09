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9 апреля 201819:01

Вячеслав Фетисов награжден орденом "За заслуги перед отечеством" II степени

Сергей Савостьянов/ТАСС

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Знаменитый советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов награжден орденом "За заслуги перед отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выдающийся спортсмен удостоен высокой правительственной награды "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность". В настоящее время Вячеслав Александрович занимает должность первого зампреда комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Вячеслав Фетисов — знаменитый хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, тринадцатикратный чемпион СССР. В 1989 году Фетисов уехал в НХЛ, где продолжил свою блестящую карьеру – три аза выигрывал Кубок Стэнли. На Олимпийских играх 2002 года Вячеслав Александрович был главным тренером сборной России.

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