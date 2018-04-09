Сурков назвал РФ полукровкой и предрек ей века одиночества

После 2014 года Россия вошла в эпоху геополитического одиночества, которое может продлиться и 300 лет, но только от самих россиян зависит, станет ли этот период временем "ушедшей в отрыв альфа-нации".

Об этом помощник президента РФ Владислав Сурков написал в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

По его мнению, после того, как Крым был присоединен к России, с 2014 года Россия прекратила свои многовековые попытки стать частью западной цивилизации и с этого времени "и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит сто ( двести? триста?) лет геополитического одиночества".

Автор отметил, что евразийскость России напоминает человека, рожденного в смешанном браке, который свой среди чужих, чужой среди своих – и для Запада и для Востока.

"Полукровка, метис, странный какой-то. Россия это западно-восточная страна-полукровка. С ее двуглавой государственностью, гибридной ментальностью, межконтинентальной территорией, биполярной историей она, как положено полукровке, харизматична, талантлива, красива и одинока", — написал Сурков.

Он подчеркнул, что одиночество не означает полную изоляцию, хотя и безграничной открытости тоже не будет – это было бы повторением ошибок прошлого.

"Будет трудно, не раз вспомнится классика отечественной поэзии: "Вокруг только тернии, тернии, тернии... б***ь, когда уже звезды?!" Будет интересно. И звезды будут", — заключил помощник президента России.